Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Breitenwang: B179 gesperrt

Breitenwang – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in Breitenwang. Laut ersten Informationen der Polizei waren fünf Fahrzeuge in die Kollision auf der Umfahrungsstraße Reutte verwickelt. Drei Personen wurden demnach verletzt, eine davon schwer. Fünf Kinder seien zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Zu dem Unfall war es kurz vor 18.30 Uhr gekommen.