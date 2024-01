„Papst Franziskus ist ein Usurpator“: Pfarrer in Italien exkommuniziert

Vatikanstadt – Ramon Guidetti, Priester in der Pfarre San Ranieri in Guasticce in der Toskana, ist vom Bischof von Livorno, Simone Giusti, exkommuniziert worden, weil er in einer Predigt behauptet hatte, Franziskus sei "nicht der Papst", sondern ein "Usurpator". Der Vorfall ereignete sich am 31. Dezember, dem ersten Jahrestag des Todes von Papst Benedikt XVI.