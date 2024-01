17-Jähriger beim Eisklettern in Vals abgestürzt und verletzt

Vals – Beim Eisklettern in Vals wurde am Donnerstag ein 17-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Der junge Österreicher kletterte im Bereich der „Hohen Warte“ als er wegen der schlechten Eisqualität etwa 15 Meter in das Sicherungsseil abstürzte. Dabei schlug er mehrfach gegen die Felswand.