Autofahrer in Jochberg streifte Fußgängerin (80) mit Seitenspiegel: Frau im Spital

Jochberg ‒ Am Donnerstag Abend musste eine 80-jährige Frau in Jochberg von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Autofahrer sie angefahren und zu Sturz gebracht hatte. Passiert war der Unfall gegen 19.20 Uhr auf der B161, als der 37-jährige Lenker von Jochberg in Richtung Kitzbühel fuhr und dabei die 80-Jährige übersah, die auf der rechten Fahrbahnseite als Fußgängerin unterwegs war.