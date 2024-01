„Will bei Gemeinderatswahl all-in gehen“: NEOS-Abgeordnete Seidl legt NR-Mandat zurück

Gemeinderätin Julia Seidl geht bei den Innsbrucker Gemeinderatswahlen nicht nur als NEOS-Spitzenkandidatin ins Rennen, sondern wirft auch im Bürgermeisterduell ihren Hut in den Ring. Zugleich legt sie mit Ende Jänner ihr Nationalratsmandat zurück, der Fokus solle "zu 100 %" Innsbruck gelten. Wer Seidl im Nationalrat nachfolgt, steht noch nicht fest.

Innsbruck, Wien – Dass Gemeinderätin Julia Seidl (42) als Spitzenkandidatin für die NEOS in die Innsbrucker Gemeinderatswahl am 14. April geht, stand schon länger fest. Nun ist fix: Sie kandidiert auch für das Bürgermeisterinnenamt – neben Elisabeth Mayr (SPÖ) als zweite Frau unter den bislang bekannten BürgermeisterkandidatInnen.

Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte Seidl am Freitagvormittag in einer "persönlichen Erklärung": Aber sie wolle keine "keine halben Sachen machen", sondern "all-in gehen". Zugleich legt Seidl ihr Nationalratsmandat zurück: Ende Jänner werde sie ihre letzte Sitzung bestreiten, im Februar erfolge dann der Wechsel.

Sie habe die Arbeit auf nationaler Ebene, u. a. als Sprecherin für Kultur und Tourismus, genossen, "aber man kann nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen", begründet Seidl ihren Schritt. Sie wolle den Fokus jetzt zu 100% auf die Innsbrucker Gemeinderatswahlen legen, daher sei es "konsequent, das zweite Mandat zurückzulegen". Denn es sei ein großer Unterschied, ob man "nur" als Gemeinderätin oder als Bürgermeisterkandidatin in einem Wahlkampf agiere.

Zurück nach Innsbruck: Seidl führte aus, warum ihr ein Antreten so wichtig sei. Ein "neuer Stil in der Politik" sei immer ihr Ziel gewesen, "Anstand, Glaubwürdigkeit, saubere Politik". Gerade im Innsbrucker Gemeinderat seien diese Werte in den letzten sechs Jahren "nicht immer vertreten" worden, kritisiert Seidl die anderen Fraktionen. "Die Periode war geprägt von Streitereien, es ist nix weitergegangen."