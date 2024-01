Diebstahl-Serie in Landeck aufgeklärt: Polizei fasste drei Täter und fand Beute

Ried im Oberinntal – Nach einer längeren Diebstahl-Serie in verschiedenen Geschäften in Landeck gelang es der Polizei, die mutmaßlichen Täter dingfest zu machen. Zwischen dem 20. Dezember 2023 und dem 2. Jänner 2024 wurde insgesamt in acht Geschäften eingebrochen und dabei Kleidung, Uhren, Sport- und Drogerie-Artikel im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags gestohlen.