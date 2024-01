In der Fasnacht steppt in Mils der Bär, auch Axams ist bereit

Mils fiebert dem großen Matschgererumzug am 4. Februar entgegen, 750 Aktive und Tausende Zuschauer werden erwartet. Der Bär als Symbolfigur der Milser Fasnacht ziert heuer das Veranstaltungsplakat. In Axams steigt das Wampelerreiten am 8. Februar, zuvor warten das traditionelle "Band'n giahn" und die Premiere eines Fasnachtsfilms.