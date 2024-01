Schwere Schnittverletzung: Skifahrer fuhr 28-Jähriger nach Sturz am Glungezer über Hand

Tulfes – Am 05.01.2024 gegen 15:30 Uhr kam eine 28-jährige deutsche Skifahrerin am Glungezer ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und stützte sich in der Folge mit der linken Hand auf der Piste ab. Im selben Augenblick fuhr ihr ein bisher unbekannter Skifahrer mit den Skiern über den linken Handrücken und fügte ihr dadurch eine schwere Schnittverletzung zu. Die 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Hall in Tirol gebracht.