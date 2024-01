Ungleiche Verteilung nach Aufruf: Andrang auf Kassenarztstellen in Tirol überschaubar

Wien – 100 zusätzliche Kassenstellen für Allgemein- und Fachärzte hat die Bundesregierung vor einiger Zeit angekündigt, gestern zog das Gesundheitsministerium eine erste Zwischenbilanz: Das Interesse sei groß, 300 InteressentInnen hätten sich bereits gemeldet – also drei Mal so viele, wie Stellen verfügbar sind. Mitte Dezember hatte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) dazu eingeladen. Doch das Interesse ist nicht gleichmäßig verteilt.

Neun der 100 zu vergebenden Stellen entfallen auf Tirol, zwei der neun sind für Primärversorgungseinrichtungen gedacht, die die Ambulanzen entlasten sollen. Die Aufteilung erfolgt wie in solchen Fällen üblich nach dem Bevölkerungsschlüssel. Für diese neun Stellen in Tirol haben sich bis jetzt zehn InteressentInnen gemeldet, bestätigte eine ÖGK-Sprecherin der TT – das ist im Vergleich zum Andrang im Rest des Landes eher überschaubar.

Bewerben kann man sich freilich weiterhin, eine Deadline gibt es nicht. Die Stellen sollen zur Hälfte an Allgemein- und KinderärztInnen gehen, auch Kassenstellen für Gynäkologie, Psychiatrie bzw. Kinderpsychiatrie, Augenheilkunde sowie Haut- und Geschlechtskrankheiten werden neu eingerichtet – in diesen Bereichen ist der Bedarf am größten.