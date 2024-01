Fünfter Sieg in Serie hievt die starken Haie auf Rang fünf

Asiago – Der Anfang prägt, das Ende haftet. Nach einer 3:0-Führung hätte sich bei den Innsbrucker Haien wohl kaum noch einer gedacht, dass man beim Tabellennachzügler in Italien in die Verlängerung muss. Aber zwei späte Treffer im Mitteldrittel und einer im Schlussabschnitt führten dazu, dass die Truppe von Cheftrainer Mitch O'Keefe vor vielen mitgereisten Fans nachsitzen musste. Die Verlängerung war aber kaum angepfiffen, ehe Corey Mackin nach nur acht Sekunden hellwach den Abstauber seines eigenen Schusses verwertete und für zwei weitere Zähler sorgte, die die Haie auf Rang fünf hievten.

Im Mitteldrittel ging es fast in der selben Tonart weiter. Die Innsbrucker blieben der Herr im fremden Haus und konnten nach einem Fehler von Asiago-Keeper Fazio auf 3:0 erhöhen. Die selbstlose Ablage von Corey Mackin auf Senna Peeters war dabei aller Ehren wert und untermauerte den großen Teamspirit. Asiagos Aufholjagd verhinderte in der Folge zwar drei Punkte, änderte aber nichts am fünften Sieg in Serie mit insgesamt 13 Zählern.