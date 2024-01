Viel zu früher Tod: Tirols Fußball trauert um Stefan Landauer

Der ehemalige Zweitligaspieler (WSG Wattens), der in aktiven Zeiten auch Stationen beim SV Hall, der Union und Reichenau hatte, startete früh auf der Trainerbank durch. Die Reichenau, bei der er sechs Jahre (2000-06) an der Seitenoutlinie stand, dirigierte er 2002 in Thaur zum ersten TFV-Cupsieg der Vereinsgeschichte. Am Tag der US-Terroranschläge (11.9.2001) sagte er beim Training: „Jungs macht‘s ein Match, was sollen wir heute groß über Fußball reden?“