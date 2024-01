Vor dem Pre-Play-off: Götzens und Kufstein dürfen noch auf das Halbfinale hoffen

Die Tiroler Eishockey-Liga biegt in die Zielgerade ein. Nach dem Grunddurchgang ging - mit einer Ausnahme - zuletzt die zweite Phase der Tiroler Eishockey-Liga zu Ende. In der oberen Gruppe ließ Mils einmal mehr nichts anbrennen. Götzens und Kufstein II überstanden die untere Gruppe. Die TT verschafft einen Überblick.

Die Erfahrung schlug erneut die jugendliche Unbekümmertheit - Titelverteidiger und Grunddurchgangssieger Mils gewann am Freitag auch das zweite Saisonduell mit den Wattener Pinguinen und setzte sich in der oberen Gruppe vorzeitig die Krone auf. Die 4:7-Heimniederlage nährte die Wattener Titelhoffnungen aber etwas mehr, als es die 1:6-Pleite im November getan hatte.

"Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Aber wir brauchen zu viele Schüsse für ein Tor", liegt der Schlüssel für Wattens-Trainer Martin Bouz in der Chancenverwertung: "Da sind wir zu wenig hungrig." Das Rückspiel hätte am Samstag in Mils über die Bühne gehen sollen, fiel aber den Witterungsbedingungen zum Opfer und findet am Mittwoch (19.30 Uhr) statt.