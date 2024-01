Bergretter nach Unfall mit Motorschlitten in Strengen eingeklemmt

Strengen – Ein Bergretter ist am Sonntag in Strengen mit einem Motorschlitten verunfallt und konnte sich anschließend nicht selbst befreien.

Der 57-Jährige fuhr am Vormittag auf einem schneebedeckten Forstweg bergwärts, um an einer Bergrettungshütte diverse Arbeiten durchzuführen. Auf ca. 1800 Metern Seehöhe – rund 200 Meter unterhalb der angepeilten Hütte – geriet das Fahrzeug auf eine vereiste Stelle, die durch den frischen Neuschnee nicht erkennbar war. Der Motorschlitten rutschte vom Forstweg, schlitterte ca. 15 Meter weit über eine Böschung und blieb schließlich an einem Baum hängen.