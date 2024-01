Lauter Knall: Moped löste in Reuttener Garage Brand in Mehrparteienhaus aus

Reutte – Am Sonntagabend brach gegen 20 Uhr in der Garage eines Mehrparteienhauses in Reutte ein Feuer aus. Brandursache war vermutlich das defekte Moped eines 16-Jährigen. Nachdem er einen lauten Knall gehört hatte, stellte ein bisher unbekannter Beobachter fest, dass es in der Garage brannte und alarmierte die Einsatzkräfte.