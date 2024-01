Zwei schwere Skiunfälle auf Tirols Pisten: 44-Jähriger musste nach Sturz reanimiert werden

Kühtai, Ötztal– Zu gleich zwei schweren Skiunfällen kam es am Sonntag und Montag auf Tirols Pisten. So kam es am Montag im Ötztal zu einem Skiunfall. Gegen 12.40 Uhr kam es dort zu einer Kollision zweier Skifahrer. Ein 44-jähriger deutscher Staatsbürger verlor aus bisher noch unerklärter Ursache die Kontrolle über seine Skier und kam dabei zu Sturz. Dabei prallte der Mann mit dem Kopf auf der Piste auf und kollidierte anschließend mit einer 15-jähriger Skifahrerin aus Weißrussland. Der Mann musste vor Ort durch einen Alpinpolizisten und Personen der Pistenrettung Sölden reanimiert werden. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams überstellt. Das 15-jährige Mädchen erlitt Prellungen am Rücken und wurde im Tal ambulant behandelt.