Bürger an Windparks beteiligen – auch finanziell

Die Energieagentur Tirol hat letztes Jahr eine Umfrage beim Innsbrucker Meinungsforschungsinstitut IMAD in Auftrag gegeben. Man wollte wissen, wie die Bevölkerung zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen steht. Nun, das Ergebnis dürfte den Auftraggeber gefreut haben: 28 Prozent der 500 Befragten befürworteten den Ausbau in Tirol „sehr“, 40 Prozent stimmten immerhin noch generell zu. Sogar bei der Frage, ob der Ausbau in der Wohnumgebung stattfinden sollte, stimmten 26 Prozent „sehr“ zu, 33 Prozent befürworteten den Ausbau.