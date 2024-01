Trickbetrug via SMS oder Anruf – und wie man sich davor schützt

„Hallo, hier spricht die Polizei. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihre Tochter einen Unfall hatte“. Wer völlig unerwartet so einen Anruf erhält, ist erst einmal geschockt. Trickbetrüger nutzen solche Überraschungsmomente aus, um dann an Geld zu kommen. Von außen betrachtet, lässt sich der Trick leicht durchschauen. Doch warum fallen so viele Menschen darauf hinein? Oswin Lechthaler vom Landeskriminalamt Tirol erklärt im Podcast, warum Trick-Anrufer oder SMS-Betrüger so erfolgreich sind, wie die gängigsten Maschen ausschauen und wie man ältere Angehörige davor schützen kann.