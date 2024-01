Tiroler Forscher treiben Eis aus schwerem Wasser „Frust“ aus

Innsbrucker Wissenschafter beschreiben nun Möglichkeiten, um mehr Ordnung in „frustrierte Eiskristalle“ zu bringen. „Frustriert“ seien sie deshalb, weil sie sich wegen der Witterung nicht so orientieren können, wie sie wollen.

Innsbruck, Wien – Wenn sich Wasserstoffatome im Eis eigentlich in die gleiche Richtung orientieren wollen, ihnen dies die frostigen äußeren Umstände aber verwehren, spricht die Wissenschaft von „frustrierten Eiskristallen“. Innsbrucker Forscher haben es Kristallen aus Schwerem Wasser nun deutlich erleichtert, diesen Frust abzubauen. Im Fachblatt PNAS Nexus zeigen sie, wie man mit hohem Druck und dem Einbringen von Zusätzen für mehr Ordnung sorgt.

Das Team um Thomas Lörting vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Innsbruck arbeitet sich seit einigen Jahren durch die vielfältigen Erscheinungsformen, die Eis annehmen kann. Unter Forschern hat „normales“ Eis nämlich nicht ohne Grund den Namen „Eis I“, hat man doch bisher bereits zwanzig verschiedene Eis-Erscheinungsformen nachgewiesen, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. Die Tiroler Forscher konnten zum Beispiel im Jahr 2021 mit der Charakterisierung von „Eis XIX“ im Fachjournal Nature Communications aufwarten.

Damit sich aber exotische Varianten manifestieren, braucht es besondere Umstände wie sehr hohen Druck oder ein Entstehen in bestimmten sehr niedrigen Temperaturbereichen. Gemeinsam ist den verschiedenen Spielarten ihre Kristallstruktur und die damit einhergehende Ordnung der Atome. Allerdings ordnen sich beim uns landläufig bekannten Eis lediglich die Sauerstoffatome, während sich die Wasserstoffatome eine gewisse Beweglichkeit erhalten – also ungeordnet bleiben. Das erlaubt es beispielsweise aus „Eis I“ aufgebauten Gletschern auch langsam zu fließen.

„Diese Eigenschaften ändern sich allerdings, sobald die Wasserstoffatome sich ordnen und nur in eine Richtung zeigen. Das Eis wird spröde, isoliert elektrische Ladungen. Und wird zu einer ganz anderen Eisform“, so Lörting. So wird zum Beispiel aus der ungeordneten Form „Eis XIV“ im geordneten Zustand „Eis XII“. Das Problem liegt aber darin, dass sich letzteres unter Laborbedingungen nur sehr schwer erzeugen lässt.