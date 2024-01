Radfahrer fuhr ihm über die Füße: 19-Jähriger beim Überqueren von Straße in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Eine schmerzhafte Begegnung mit einem Radfahrer hat ein 19-jähriger Fußgänger am 2. Januar in der Innsbrucker Innenstadt gemacht. Der junge Mann wollte gegen 12.30 Uhr die Maximilianstraße auf Höhe des Triumphbogens von Süden nach Norden überqueren. Ein unbekannter Radfahrer fuhr dem Passanten über die Füße und blieb nach dem Unfall nicht stehen – er setzte seine Fahrt in Richtung Osten fort, berichtet die Polizei etwa eine Woche nach dem Vorfall in einer Aussendung. Der 19-Jährige wurde demnach verletzt.