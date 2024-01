Zwei Skifahrer bei Kollision auf Piste in Sölden verletzt

Sölden – Ein Zusammenstoß auf einer blauen Piste am Tiefenbachgletscher in Sölden hat am Dienstagvormittag zwei Verletzte gefordert. Gegen 9.30 Uhr prallten ein 20-jähriger Niederländer und ein 50-jähriger Däne zusammen. Laut Polizei waren beide Skifahrer unabhängig voneinander ins Tal gefahren, als der Niederländer einen Linksschwung machte und dabei mit dem von links heranfahrenden Dänen zusammenprallte.