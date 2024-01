Jon Favreau dreht neuen "Star Wars"-Spielfilm

"Iron Man"-Regisseur Jon Favreau (57) begibt sich erneut ins "Star Wars"-Universum. Noch in diesem Jahr werde Favreau mit den Dreharbeiten zu "The Mandalorian & Grogu" beginnen, teilten die "Star Wars"-Produzenten am Dienstag (Ortszeit) auf der Film-Webseite mit. "Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, die in der von George Lucas geschaffenen reichhaltigen Welt angesiedelt sind", sagte Favreau einer Mitteilung zufolge.