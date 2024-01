Geschäfte mit René Benko: Gusenbauer wirft Schatten auf die SPÖ

Wien – Die langjährige Geschäftsbeziehung von Alfred Gusenbauer mit René Benkos schwer angeschlagenem Signa-Konzern ist längst zu einer Belastung für die SPÖ geworden. Der frühere Kanzler und SPÖ-Vorsitzende war unter anderem Aufsichtsrat und Mitglied des Beirats in einzelnen Gesellschaften des Signa-Konstrukts. Zudem stellte er für seine Beratungstätigkeit Honorarnoten in Millionenhöhe. Derartige Beratungssummen seien „nur schwer zu erklären“, sagte SPÖ-Chef Andreas Babler. Die Rolle Gusenbauers bei Signa „schmerze“ ihn. Den Parteiausschluss forderte er jedoch nicht. Gusenbauer habe sich dazu entschieden, dass er weiter Parteimitglied bleiben wolle und seinen Mitgliedsbeitrag zahle. Gusenbauer repräsentiere aber nicht die SPÖ, sagte Babler in der ZiB2.