Banküberfall in Kufstein: Bewaffneter Täter erbeutete mehrere zehntausend Euro

Am Donnerstagnachmittag wurde in Kufstein eine Bankfiliale überfallen. Laut ersten Informationen soll der Täter bewaffnet und maskiert gewesen sein. Eine groß angelegte Fahndung verlief bis dato ohne Erfolg.

Kufstein – Am Donnerstagnachmittag gegen 15.43 Uhr wurde im Nordosten von Kufstein eine Sparkassenbankfiliale überfallen. Das bestätigte Polizeisprecher Stefan Eder. Laut Polizei betrat der Täter bewaffnet und maskiert die Bankfiliale. Er bedrohte zwei weibliche Angestellte der Filiale und forderte auf Englisch nach dem Geld. Der Täter konnte mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag flüchten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ.

Es handelt sich nun um den zweiten Banküberfall innerhalb kurzer Zeit in Kufstein. Bereits im November letzten Jahres in der Nähe des aktuellen Tatorts zu einem bewaffneten Banküberfall auf die Volksbankfiliale am Unteren Stadtplatz. Der Täter konnte damals untertauchen.