Mariatheresia-Eröffnung, Holiday on Ice und Eiskletterfestival in Osttirol: Das ist am Wochenende los in Tirol

Gerade war noch Silvester, schon liegt die zweite Jännerwoche hinter uns – zumindest arbeitstechnisch. Auch wenn die Weihnachtsferien nun vorüber sind, geht es mit den Events in Tirol auch am Wochenende munter weiter. Neben der Eröffnung des „mariatheresia“ in Innsbruck geht es auch sportlich heiß her – etwa beim Eiskletterfestival oder dem Snow Polo World Cup.

📅 FREITAG (12. Jänner)

Markus Koschuh in Imst

Mit Markus Koschuh wird das Jahr erst abgeschlossen, wenn es fertig ausgelacht wurde. In der gruppentherapeutischen Lachtherapie gibt der Kabarettist und Schriftsteller die Geschehnisse des vergangenen Jahres mit lokalem Einschlag und regionaler Note wieder. Wer gerne mitlachen und sich über Politik und Gesellschaft amüsieren möchte, kann dies am „Jahrmarkt der Heiterkeiten 2023" ab 20 Uhr bei der Stadtbühne Imst tun. Mehr dazu HIER.

Mit seinem neuen Programm „Jahrmarkt der Heiterkeiten 2023“ gastiert Markus Koschuh am Freitag in Imst. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Moves'n Bars in Innsbruck

Hip-Hop vom Feinsten gibt es am Freitagabend in der Landeshauptstadt, wenn das „Moves'n Bars“ in die dritte Runde geht. Im Zentrum stehen Freestyle und Dance Battles, wobei sich im urbanem Wettkampf gemessen wird. Beginn ist um 20.30 Uhr. Mehr Infos dazu HIER.

Kindertheater „Frederik“ in Wörgl

Am Freitag um 16 Uhr gibt es das Kindertheater Frederik – nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Lionni – im Komma in Wörgl zu sehen. Die Feldmaus Frederick lebt mit ihrer Familie in einer alten Steinmauer. Im Herbst beginnen alle Mäuse Vorräte für den Winter zu sammeln. Nur Frederick scheint die ganze Zeit über nichts zu tun. Doch auch Frederick ist sehr beschäftigt. Ganz genau beobachtet er seine Umgebung und sammelt so seine eigenen, besonderen Vorräte.

Der Winter kommt und die Mäusefamilie zieht sich in ihre Höhle zurück. Allmählich gehen die gesammelten Vorräte zu Neige. Es wird kalt, die Mäuse frieren und auch der Gesprächsstoff geht ihnen aus. Da holt Frederick seine Schätze hervor. Er erzählt von den warmen Sonnenstrahlen, den Farben der Blumen, den Liedern der Vögel. Ein herzerwärmendes Theaterstück für die ganze Familie. Karten dazu gibt es HIER.

Mnozil Brass in Sillian

Mnozil Brass ist ein österreichisches siebenköpfiges Blechbläserensemble, dessen Repertoire typische Blasmusik, Schlager, Jazz und Popmusik bis hin zu Oper und Operette umfasst. Zusätzlich werden die Auftritte der Band ergänzt durch komödiantische Einlagen sowie durch Gesangsdarbietungen im Stile eines Musik-Kabaretts. Beginn im Kultursaal in Sillian ist um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Silent Disco in Innsbruck

Kopfhörer auf, Dance-Moves an: Am Vorplatz des Sillparks in Innsbruck macht am Freitag von 17 bis 22 Uhr die Silent Disco Halt. Das Prinzip: BesucherInnen bekommen Kopfhörer vor Ort und können damit zwischen zwei unterschiedlichen DJs wählen. Mehr Infos HIER.

Go Litely in Hall

Mit ihrem kraftvollen Mix aus Rock, Funk und Hip-Hop bestellen die MusikerInnen von ,,Go Litely“ ein bislang brach liegendes musikalisches Feld: Ihre Musik nennt die Band Hip-Rock. Die gesprochenen, gesungenen und geshouteten Texte variieren zwischen Selbstironie, Weltverbesserung und einer augenzwinkernden Beschreibung unserer Zeit. Beginn im Kulturlabor Stromboli ist um 20.30 Uhr. Mehr Infos dazu HIER.

"Alltagsg'schichten" im Treibhaus

In einer Inszenierung von Susi Weber ehrt eine neue Aufführung die österreichische Fernsehjournalistin Elizabeth T. Spira und ihr Werk „Alltagsg'schichten“. Sie schuf mit ihren Alltagsgeschichten eine einzigartige Dokumentation der österreichischen Seele. Olivia Burkia, Carmen Gratl, Ute Heidorn und Freddy Redavid stehen hierfür gemeinsam auf der Bühne. Freitag um 20 Uhr wird das Stück aufgeführt. Zu den Tickets geht's HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (12. bis 14. Jänner)

Eröffnungsfestival im „mariatheresia“

Nach mehreren Verschiebungen ist es am Freitag endlich so weit: Das ehemalige Theresienbräu, das nun unter dem Namen „mariatheresia“ firmiert, öffnet seine Pforten und feiert dies über eine Woche lang vom 12. bis zum 20. Jänner mit einer Reihe kostenloser Events. Gleich am Freitag wird mit dem FM4 Tribe Vibes Sound System für Stimmung gesorgt, bevor am Samstag Elektro Guzzi vorbeischauen. Sonntag wiederum steht ein Kinderprogramm auf dem Plan, bevor in der Woche darauf unter anderem Yasmo und die Klangkantine auftreten werden. Mehr dazu HIER.

Eiskletterfestival Osttirol

Bereits ab Donnerstag lädt das siebte Osttiroler Eiskletterfestival wieder alle Klettefreaks ins Matreier Tauerntal. Außer freiem Klettern, Workshops und Testcentern steht auch der „Osttiroler Eismaster“ samt Österreichischer Meisterschaft auf dem Programm. Alle Infos zum Programm gibt es HIER.

Hoch hinaus geht es am Wochenende beim Eiskletterfestival in Osttirol. © TVB Osttirol/Waldner Ramona

Snow Polo World Cup in Reith

Mit dem Snow Polo Turnier begrüßt Kitzbühel das neue Jahr mit einem außergewöhnlichen Wintersportevent. Die 21. Auflage findet ab Donnerstag bis Sonntag statt. Auch abseits des Platzes herrscht ein buntes Treiben mit abwechslungsreichem Entertainment und Topgastronomie. Alle Informationen dazu gibt es HIER.

Am Wochenende steht Kitzbühel ganz im Zeichen des Pferdesports. © Reinhardt & Sommer / Lifestyle Events

Splitboard-Festival am Achensee

Drei Tage lang steht Mitte Jänner Pertisau am Achensee ganz im Zeichen des Splitboards, einer Mischung aus Snowboard und Tourenski. Etwa 200 aktuelle Boards, Bindungssysteme, LVS-Ausrüstung und Tourenbekleidung können auf Herz und Nieren getestet werden. Neben Händlern werden auch Tourenprofis vor Ort sein und ihr Wissen in Workshops und Vorträgen weitergeben. Auch ein Abendprogramm ist geplant. Alle Informationen zum Programm gibt es HIER.

Holiday on Ice in Innsbruck

Von Freitag bis Sonntag macht die neue Eis-Show „A New Day“ Halt in Innsbruck. Aufsehnerregende Bühnenbilder, Kostüme und Musik sorgen dafür, dass auf alle BesucherInnen eine Show der Superlative wartet. Karten für die einzelnen Aufführungen gibt es HIER.

Das ganze Wochenende über wird es in der Innsbrucker Olympiaworld bei der neuen „Holiday on Ice“-Aufführung magisch. © WOLFGANG HAUPTMANN

📅 SAMSTAG (13. Jänner)

Schützenball in Tulfes

Am Samstag ab 20 Uhr lädt die Speckbacher Schützenkompanie zum Schützenball in das Vereinshaus Tulfes. Los geht es um 20 Uhr mit einem Auftanz in Tracht, musikalisch spielen „Die 4 Tiroler" auf.

Polai-Debütantenball 2024 in Innsbruck

Tanzschuhe angezogen und los geht's. Mit festlicher Dekoration und in rotes Licht getaucht präsentiert sich am Samstag die Dogana beim Debütantenball von ihrer schönsten Seite. Karten gibt es HIER.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

Das NEINhorn im Landestheater

Ein großer Spaß für die Kleinen – und auch anderweitig Junggebliebenen: „Das NEINhorn“ – eine Theateradaption des gleichnamigen Kinderbuchs von Marc-Uwe Kling wird am Samstag um 14.30 Uhr in den Kammerspielen des Tiroler Landestheaters aufgeführt. Mehr dazu HIER.

Buddeln Baggern Bauen - Kindertheater in Kufstein

Wie klingt Erde? Obendrauf und unten drunter? Wenn sie feucht ist und schwer, staubig und hart, aus Humus, Sand oder Beton besteht? Die Performerin Regina Picker und die Musikerin Julia Schreitl tauchen gemeinsam ein in die verborgenen Schichten der Erde und zu ihren Lebewesen und kreieren Vorstellungsbilder und hautnahe Er(d)fahrungen mit Musik. Beginn in der Kulturfabrik in Kufstein ist um 15 Uhr. Karten gibt es HIER.

Schützenball in Oberperfuss

Im Mehrzwecksaal der Volksschule Oberperfuss findet am Samstag wieder der traditionelle Schützenball statt. Für gute Unterhaltung sorgen dir Tiroler Band „Juhe“. Die BesucherInnen erwartet eine große Tombola sowie ein Auftritt der Faschingsgilde Oberperfuss. Los geht es im Mehrzwecksaal in Oberperfuss um 20 Uhr. Infos dazu HIER.

📅 SAMSTAG und SONNTAG (13. und 14. Jänner)

Hochzeiten & Feste-Messe in Innsbruck

„Heiraten ist so beliebt wie nie“. Mit diesem Slogan wird für die 31. Hochzeitsmesse in Innsbruck geworben, die am Samstag und Sonntag in der Messe Innsbruck stattfinden wird. Das breite Angebotsspektrum reicht von schönster Mode über stimmungsvolle Dekoration bis hin zu trendigen Traumzielen für die Hochzeitsreise. Modeschau und Kuchenverkostung schüren die Vorfreude auf das eigene Fest. Die Pforten sind am Samstag von zehn bis 18 Uhr und am Sonntag von zehn bis 17 Uhr geöffnet. Mehr Infos dazu HIER.

📅 SONNTAG (14. Jänner)

Kindermaskenfest in Schwaz

Närrisch geht es am Sonntag in SZentrum in Schwaz zu. Denn das Kindermaskenfest der Schwazer Faschingsgilde lädt kleine und große Faschingsverrückte zu einem unterhaltsamen Nachmittag ein. Bei freiem Eintritt warten Spielestationen, eine Hüpfburg sowie Speis und Trank auf die jungen Narren. Beginn ist um 13.30 Uhr. Mehr dazu HIER.

Sonntagsmatinee im Landestheater

Wer den Sonntag entspannt starten möchte, kann um 11 Uhr im Innsbrucker Landestheater die Sonntagsmatinee besuchen. Zu hören gibt es Werke von Schostakowitsch und Brahms. Der Eintritt ist frei, die Plätze aber begrenzt. Mehr dazu HIER.

Neujahrskonzert des Kammerorchesters Wörgl

Am zweiten Sonntag im Jänner lädt das Kammerorchester Wörgl zum bereits elften Mal zum Neujahrskonzert. Der erste Teil des Konzerts wird mit der Ouvertüre in D-Dur von Johann Sebastian Bach und einer Kantate von Georg Philipp Telemann bestritten. Der zweite Teil besteht aus Stücken der Familie Strauß. Beginn des Konzerts ist um 11.15 Uhr in der Aula des hiesigen Budesrealgymnasiums. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Zangerl und bei den Orchestermitgliedern unter der Nummer 0676/473 60 41 erhältlich. Alles Weitere dazu HIER. (TT.com)