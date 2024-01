Tourismus segelt trotz Teuerung auf Rekordkurs

Innsbruck, Wien – Corona ist praktisch kein Thema mehr, und selbst die Teuerungen auf breiter Front (gerade auch bei den Urlaubskosten selbst) haben die Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich nicht abkühlen lassen. „Nach dem Allzeithoch bei den Herbstbuchungen waren auch Weihnachten und Silvester stark“, sagt der Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Robert Seeber. Sogar das bisherige Rekordhoch der Wintersaison 2018/19 könnte heuer erreicht oder übertroffen werden. „Wir sind guter Dinge, die Buchungszahlen sprechen dafür.“ Der Tourismus sei ein Fels in der Brandung in der ansonsten schwächelnden Wirtschaft.

Bundesweit laufe es in den Ferienregionen sehr gut, der Städtetourismus und auch das Kongressgeschäft seien aber verhalten, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). „Das so genannte Jännerloch ist wieder da.“ In Wien liege die Auslastung bei den Vier-Sterne-Hotels im Jänner und Februar statt wie früher bei 70 bis 80 nur bei 50 bis 60 Prozent. Der Februar verspreche aber volle Betten, weil heuer die Faschingsferien in Deutschland und den Niederlanden mit den Semesterferien in Österreich zusammenfallen. Positiv sei auch der frühe Ostertermin. Es gebe aber viele Unwägbarkeiten, so Kraus-Winkler. „Man muss immer auf alles gefasst sein.“