Nobelpreisträger Anton Zeilinger begeisterte über 700 Zuhörer an der Uni Innsbruck

Innsbruck – Der größte Hörsaal der Universität Innsbruck war am Donnerstagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Beim „Neujahrskonzert der Wissenschaft“, wie es Forschungs-Vizerektor Gregor Weihs nannte, erzählte kein geringerer als der Nobelpreisträger Anton Zeilinger im neuen Audimax von den Wundern der Quantenwelt. Der Andrang war dabei so groß, dass einige Interessierte dem Vortag nur auf der Videoleinwand im benachbarten Hörsaal lauschen konnten.

Rektorin Veronika Sexl (m.) und Vizerektor Gregor Weihs (r.) hießen Anton Zeilinger an der Uni Innsbruck herzlich willkommen.

Der Nobelpreisträger forschte und lehrte von 1990 bis 1999 am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und hat hier zahlreiche seiner wegweisenden Experimente durchgeführt. Auch 30 seiner ehemaligen MitarbeiterInnen waren aus aller Welt angereist, um sich mit ihm an die gemeinsame Zeit in Innsbruck zu erinnern.