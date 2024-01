Deutscher Bahnstreik: ÖBB ab Samstag wieder planmäßig unterwegs

In Deutschland bemüht man sich indessen, wieder zum „business as usual" zurückzukehren. „Unsere Tochterunternehmen werden alles dafür tun, die Streik-bedingten Einschränkungen und Nachwirkungen so gering wie möglich zu halten, um den Fahrgästen schnellstmöglich wieder einen regulären Verkehrsbetrieb bieten zu können", teilte Transdev am Freitag mit. Das Unternehmen habe ein neues Angebot vorgelegt. Transdev betreibt unter anderem Regionalbahnen in Nordrhein-Westfalen, im Nordwesten, in Sachsen und in Bayern.