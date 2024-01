Von Bus angefahren: 52-Jährige in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin kam es am Donnerstagmittag in Innsbruck. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit einem Linienbus auf der Burgenlandstraße stadtauswärts in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit wollte eine 52-jährige Österreicherin die Fahrbahn in Richtung Norden überqueren und betrat, ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn.