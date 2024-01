52-Jähriger stürzte am Großglockner rund 300 Meter ab und wurde schwer verletzt

Kals am Großglockner – Am Freitag gegen 11.45 Uhr stieg ein 52-jähriger Österreicher alleine zu einer kombinierten Ski- und Klettertour auf den Großglockner auf. Dabei stieg er mit seinen Tourenskiern über das Ködnitzkees und weiter in einer bis zu 40 Grad steilen Südflanke, der sogenannten „Unteren Bahnhof/Glocknerleitl“, in Richtung Großglockner auf.