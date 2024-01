Tourengeher im Karwendel stürzte schwer: Fraktur am Oberschenkel

Innsbruck – Am Samstagvormittag musste ein 28-jähriger Skitourengeher vom Notzarzthubschrauber „Heli4" aus dem Karwendelgebirge geflogen werden. Mit einer Fraktur am linken Oberschenkel, die sich der Wintersportler nach einem schweren Sturz im Bruchharsch zugezogen hatte, wurde er ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.