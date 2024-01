Autofahrerin bei Absturz mit Fahrzeug in Wiesing tödlich verletzt

Wiesing – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Achenseestraße ist in der Nacht auf Sonntag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Laut ersten Meldungen kam die Frau südlich der Kanzelkehre mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Pkw stürzte über die Böschung und landete in einem Waldstück. Am Sonntag gegen 4 Uhr in der Früh entdeckte der Lenker eines Winterdienst-Fahrzeuges Spuren im Schnee, die über den Fahrbahnrand hinausführten. Er sah das abgestürzte Auto im Wald liegen und schlug sofort Alarm. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften machte sich auf den Weg zur Unfallstelle.