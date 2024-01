Es mangelt noch immer stark an Versorgung für Long-Covid-Erkrankte

Bei der Volksanwaltschaft haben sich zahlreiche Menschen beschwert, die an einer postviralen Erkrankung leiden und keine entsprechende medizinische Versorgung erhalten.

Wien – Volksanwalt Bernhard Achitz fordert einen Ausbau der Long-Covid-Ambulanzen. "In ganz Österreich gilt es, eine Versorgungsstruktur für Long Covid und ME/CFS zu schaffen", sagte er am Sonntag. Denn man müsse berücksichtigen, dass die Erkrankten häufig "nicht mobil sind". Die Myalgische Enzephalomyelitis bzw. das Chronische Fatigue-Syndrom gelten als schwere, aber weitgehend unerforschte Erkrankungen, die nach einer Virusinfektion entstehen und zu Erschöpfung führen können.

Bei der Volksanwaltschaft hätten sich zahlreiche Menschen beschwert, die an einer postviralen Erkrankung leiden und keine entsprechende medizinische Versorgung erhalten, so der Volksanwalt. Die Betroffenen würden von fehlendem Fachwissen bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten berichten. "Die Patientinnen und Patienten brauchen ein spezialisiertes Angebot, das auch auf ihre eingeschränkte Mobilität Rücksicht nimmt, etwa durch Hausbesuche oder Telemedizin", so Achitz.