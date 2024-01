33-Jähriger bei Eisklettertour in Reutte von Lawine mitgerissen und tödlich verletzt

Reutte – In den frühen Morgenstunden des 14.01.2024 unternahmen ein 33-jähriger Deutscher und ein 37-jähriger Kanadier eine Eisklettertour am westlichen Geierkopf im Gemeindegebiet von Reutte. Sie starteten gegen 07.00 Uhr mit den Tourenski vom Parkplatz der Ammerwalder Alm und erreichten den Einstieg zum Eisklettern gegen 09.00 Uhr. Beim Einstieg, dem sogenannten „Marihuanabam“, seilten sie sich an und absolvierten erfolgreich die erste Route.

Anschließend wollten sie weiter zur Route „Scotch on the Rocks“. Zwischen den beiden Abschnitten befindet sich steiles Gehgelände. Der 33-jährige Deutsche stieg angeseilt voraus und trat vermutlich eine Lawine los. In weiterer Folge wurden die beiden Männer von der Lawine über das steile Gelände mitgerissen. Unterhalb des Einstieges blieb das Seil an einem größeren Felsen hängen und stoppte sie.