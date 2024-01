Schlägerei vor Lokal in Sölden: Verletzter verweigert Behandlung durch Rettungsdienst

Sölden – Am Sonntag kam es gegen 21.45 Uhr vor einem Lokal in Sölden zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen sechs Niederländern im Alter zwischen 26 und 43 Jahren. Dabei trat ein 43-jähriger Beteiligter einem am Boden liegenden Kontrahenten mit dem Fuß gegen dessen Kopf, wodurch sich dieser mehrere Verletzungen im Gesicht und eine Verletzung an der Hand zuzog.