Unbekannte schlitzten Autoreifen auf Parkplatz in Tulfes auf

Tulfes – Vergangenen Donnerstag zwischen 18.45 und 21.30 Uhr stachen bisher unbekannte Täter bei einem Wagen, der am Parkplatz bei der Volksschule in Tulfes abgestellt war zwei Reifen auf. Zudem wurde das hintere Kennzeichen sowie das hintere Fahrzeugemblem entwendet. Es entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Zweckdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Hall in Tirol unter 0591337110 entgegen. (TT.com)