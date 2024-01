80-jähriger Lenker kollidierte in Kufstein mit entgegenkommendem Wagen

Kufstein – Am frühen Sonntagabend gegen 18.15 Uhr war ein 80-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der B171 im Bereich Schubertstraße in Kufstein in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam der Mann aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 31-jährigen Deutschen.