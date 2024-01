Tiroler Ärztekammer ortet akute Probleme bei Versorgung von Schwangeren

Die Situation im Bundesland spitze sich wegen zahlreicher unbesetzter Kassenplanstellen stetig zu. Die Ärztekammer sieht die ÖGK gefordert.

Innsbruck – Die Tiroler Ärztekammer schlägt wegen "akuter Versorgungsprobleme" bei Schwangeren im Bundesland Alarm. Die Situation spitze sich in den Bereichen Frauenheilkunde und Geburtshilfe aufgrund "zahlreicher unbesetzter Kassenplanstellen" der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) "stetig" zu, warnte die Standesvertretung am Montag. Die verbleibenden Kassenärzte seien zumeist über die Kapazitäten hinaus ausgelastet und müssten Neupatientinnen mitunter sogar ablehnen.

Eine oft notwendige, rasche Terminfindung und Versorgung sei insbesondere Schwangeren daher nur erschwert bzw. gar nicht möglich, so die Tiroler Ärztekammer einer Aussendung. Auch die gynäkologischen Ambulanzen in den Tiroler Krankenhäusern seien am Limit und könnten nicht noch mehr Patientinnen versorgen.

Derzeit gebe es in Tirol 31 ÖGK-Kassenplanstellen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wovon vier Stellen in Innsbruck, Hall in Tirol, Zell am Ziller und Reutte aktuell unbesetzt seien. Die unbesetzten Kassenstellen würden laufend ausgeschrieben, jedoch konnte für die Stellen zuletzt - und das teilweise seit Mitte 2021 - kein geeigneter Bewerber gefunden werden.