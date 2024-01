Rund 15.000 Menschen demonstrierten in Deutschland gegen AfD

In mehreren deutschen Städten sind Tausende gegen die AfD auf die Straße gegangen. An einem Protestzug in Essen nahmen am Montagabend nach Polizeiangaben rund 6.700 Demonstrierende teil. Die Polizei in Leipzig gab die Teilnehmerzahl am späten Abend mit 6.000 an. In Rostock beteiligten sich rund 2.500 Demonstranten an einer Veranstaltung, zu der das Netzwerk "Rostock nazifrei - Bunt statt braun e.V." aufgerufen hatte.