Sonnendeck bleibt Aufreger: NEOS sehen sich in Kritik an Willi bestätigt

Die Ufermauer an der Franz-Gschnitzer-Promenade bleibt ein Aufreger – und die Kritik an Bürgermeister Willi (Grüne) reißt nicht ab. Die NEOS sehen sich durch eine Anfragebeantwortung von Minister Totschnig (ÖVP) bestätigt: Die Stadt Innsbruck sei am „Pfusch“ mit dem Geländer sehr wohl beteiligt gewesen.