Per Handyortung gefunden: 26-jähriger Snowboarder aus Schneeloch gerettet

Am Pass Thurn bei Mittersill hat sich am Montag ein Snowboarder aus Deutschland abseits der Piste verirrt. Der Mann konnte sich im freien Geländer nicht mehr aus dem tiefen Schnee befreien. Eine Handyortung konnte den Mann schließlich auf Tiroler Gebiet lokalisieren. Er blieb unverletzt aber unterkühlt.

Mittersill, Kitzbühel – Im Skigebiet Resterhöhe am Pass Thurn bei Mittersill hat sich am Montagnachmittag ein Snowboarder aus Deutschland abseits der Skipiste verirrt. Der 26-Jährige konnte sich im freien Gelände schließlich nicht mehr aus dem tiefen Schnee befreien und steckte fest. Nach einem Notruf machte sich ein Großaufgebot an Bergrettern, Hundeführern, Alpinpolizisten und Mitarbeitern der Bergbahnen bei Dunkelheit, starkem Schneefall und Wind auf die Suche nach dem Vermissten.

Die Einsatzkräfte teilten sich darum in Gruppen auf, um in verschiedenen Richtungen zu suchen. Alpinpolizisten gelang es mit großer Mühe dann aber doch noch, einen Live-Standort per WhatsApp von dem Mann zu erhalten. Schließlich konnte der alkoholisierte Snowboarder gegen 19 Uhr in rund 1.800 Metern Seehöhe auf Tiroler Gebiet gefunden werden. Er war unverletzt, aber bereits unterkühlt. Er wurde von den Helfern mit einer Trage zur Piste gebracht und von dort mit der Pistenraupe ins Tal transportiert.