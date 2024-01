TT-Flusskreuzfahrt mit der MS Lan Diep auf dem Mekong

Unterwegs auf dem Tonlé und dem Mekong im Land der Morgenröte, inklusive Vorprogramm in Bangkok

Majestätische Landschaften, farbenfrohe Märkte, Einblicke in das Leben der vietnamesischen und der kambodschanischen Bevölkerung – das und vieles mehr erleben Sie auf der Reise zu den einzigartigen Flusslandschaften des Mekong-Deltas mit Tausenden kleiner Inseln inmitten sattgrüner, üppiger Vegetation. Sie kreuzen auf dem Mekong, durch kleine Kanäle und Wasserstraßen und besuchen verschiedene landestypische Dörfer entlang der Ufer.

Großartige Tempel erwarten Sie in Ho-Chi-Minh-Stadt und Phnom Penh. Den großartigen kulturellen Höhepunkt bildet Ihr Besuch im weltberühmten Tempelkomplex von Angkor Wat. Sie sehen die bekanntesten Tempel und Paläste dieses großen Tempelbezirks. Zuvor statten Sie noch der pulsierenden Metropole Bangkok einen Besuch ab.

Ihr schwimmendes Hotel auf dieser Reise ist auch dieses Mal wieder die MS Lan Diep, auf der es sich besonders gut entschleunigen lässt. Sie wurde in Vietnam aus edlen Tropenhölzern im traditionellen asiatischen Bootsstil gebaut. Die im Kolonialstil gehaltene Inneneinrichtung ist äußerst geschmackvoll. Bei maximal 44 Passagieren reisen Sie im kleinen Kreis, ohne auf Komfort zu verzichten.

Die Mitarbeiter in Küche und Restaurant sorgen täglich für Ihr leibliches Wohl an Bord. Genussvolle Menüs durch ein fest eingespieltes Küchenteam werden für Sie zubereitet. „Essen, was das Herz begehrt.“