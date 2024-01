„Themenfinder mit Scharfblick“: Clemens J. Setz wird „Poeta Laureatus 2024“

Clemens J. Setz sei „ein Geschichtenumsetzer mit weitem Horizont, ein Themenfinder mit Scharfblick, ein Materialumwälzer mit grenzenlosem Interesse. Das hat die deutschsprachige Literatur selten gesehen. Ihm ist nichts Menschliches fremd und alles Fremde menschlich. Klar ist, dass er dabei auch die Grenzen dessen verschieben muss, was heute unter literarischer Sprache verstanden werden kann: Denn dazu gehören notwendig auch Bilder, soziale Medien, Videos und Podcasts“ , so die Jury in ihrer Begründung.

Setz' Gedichte sind jeweils am Anfang des Monats in den Zeitungen Standard und Welt am Sonntag" zu lesen. Außerdem sind sie in den Radiosendungen „ex libris“ (Ö1) und „lesenswert“ (SWR2) zu hören.