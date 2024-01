Was HPV ist und warum eine frühe Impfung dagegen sinnvoll ist

Hanna Hosa ist Assistenzärztin an der Innsbrucker Univ.-Klinik für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. 2022 erhielt die Medizinerin den mit 20.000 Euro dotierten Förderpreis des Pharmaunternehmens MSD zur Aufklärung über Humane Papillomaviren – für das Projekt „Catch it up“: Dabei sollen Jugendliche in den Sozialen Medien über das Thema HPV informiert und auch zur HPV-Imfung animiert werden. Die Jugendliche sollen dabei mit einer Social Media Kampagne Jugendliche via TikTok und Instagram erreicht werden. Für die Tirol Kliniken macht die Gynäkologin auf TikTok als „Dr. Hanna“ kurze teilweise witzige Erklärvideos.

© Gerhard Berger