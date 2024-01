China-Experte Hanns W. Maull: Peking schielt bereits auf Trump

China-Experte Hanns W. Maull sieht große Spannungen zwischen China und Taiwan, glaubt derzeit aber an keinen Krieg. Trump könnte alles durcheinanderwirbeln.

Der Kandidat der in Peking äußerst kritisch beäugten, für eine Unabhängigkeit Taiwans stehenden Demokratischen Fortschrittspartei, William Lai, hat die Präsidentenwahl in Taiwan klar gewonnen. Wie wird Peking darauf reagieren?

Hanns W. Maull: In den nächsten Monaten werden die Beziehungen zwischen China und Taiwan wohl äußerst angespannt bleiben. Schon seit Langem herrscht ja eine Art Kriegszustand. China spielt auf der Klaviatur unterhalb der direkten Gewaltanwendung ja alle Stücke. Allerdings war die massive Einflussnahme auf die Wahlen in Taiwan – wie man am Ergebnis sieht – alles andere als erfolgreich.