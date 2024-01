Samsung dreht mit neuer Handygeneration den KI-Hahn ganz weit auf

Hauptaugenmerk liegt aber auf den smarten Spielereien, so soll KI-Software unter anderem Bilder verbessern, Texte zusammenfassen und Unterhaltungen übersetzen. Samsung inszenierte die Premiere mit einer Lichtshow auf großer Bühne in San José im Silicon Valley, etwa ein Dutzend Kilometer von der Apple-Zentrale entfernt.

Man möchte den technologischen Wandel durch Künstliche Intelligenz anführen, beteuerte Smartphone-Chef von Samsung TM Roh. Die neue Galaxy-S24-Serie – bestehend aus Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ und Galaxy S24 – bietet unter anderem Echtzeit-Übersetzungen von Telefonanrufen und Unterhaltungen mit minimaler Verzögerung in 13 Sprachen.

Die Software entfernt Spiegelungen in Fotos, herkömmliche Videos können nachträglich in Zeitlupenaufnahmen umgewandelt werden wofür mit KI zusätzliche Frames generiert werden. Auch bei weiteren Kamera-Funktionen kommt viel KI zum Einsatz, die Kamera-Hardware hat sich hingegen wenig verändert.

Im Zusammenspiel mit Google wurde Circle AI realisiert. Dabei kreist man einen Gegenstand auf einem Bild ein und es wird im Internet danach gesucht. So soll man schnell auf Online-Shops stoßen, die den Gegenstand anbieten.

Die neue S24-Serie ist ab 31. Jänner im Handel und startet in der günstigsten Version bei rund 900 Euro.

Samsung geriet unter Zugzwang nachdem der Hersteller 2023 die Krone als Smartphone-Weltmarktführer an den US-amerikanischen Konkurrenten Apple verloren hatte. Zuvor hatte man den Titel über ein Jahrzehnt lang inne. Google hatte mit den Pixel-Smartphones in den vergangenen Jahren die Nase vorn, wenn es um das Thema KI geht. Es dürfte ein spannendes Jahr in der Technologie-Branche werden. (mosc, dpa)