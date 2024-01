Kasse zahlt Therapie: Wem eine klinisch-psychologische Behandlung helfen kann

Innsbruck – Seit 1. Jänner 2024 haben alle versicherten Menschen in Österreich einen Anspruch auf klinisch-psychologische Behandlung – diese ist jetzt Kassenleistung. Damit soll der hohe Versorgungsbedarf für Menschen in Krisen besser gedeckt werden. Die langfristige Finanzierung ist zwar noch offen, die Behandlung ist künftig aber als gleichwertige Leistung neben ärztlicher Hilfe im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) verankert.

Was das konkret für Betroffene heißt, erklärt Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer PsychologInnen (BÖP). Für die Psychologin ist die neue Regelung ein wichtiger und notwendiger Schritt in Richtung bessere und leistbare psychosoziale Versorgung der Bevölkerung. In den letzten Jahren sei der Bedarf an psychologischer Unterstützung stark gestiegen. Besonders häufig betroffen von Depressionen und Angststörungen sind Frauen und Jugendliche.