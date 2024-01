Stärken 3,4 und 2,5: Erde im Raum St. Johann bebte am Freitag gleich zwei Mal

Nach dem ersten Beben am Freitag um 3.30 Uhr in der Früh rumpelte es auch um 10.40 Uhr noch einmal. Die Erschütterungen wurden teils deutlich verspürt.

Waidring – Die Erdbebenserie im Raum St. Johann scheint sich fortzusetzen: Zunächst rumpelte es am Freitag südlich von Waidring gegen 3.30 Uhr in der Früh anständig, und zwar mit einer Magnitute von 3,4. Wie der Österreichische Erdbebendienst (Geosphere Austria) vermeldete, wurden die Erschütterungen im Bereich des Epizentrums teils deutlich verspürt.

Gegen 10.40 Uhr folgte ein weiteres Beben mit einer Stärke von 2,5. Laut Erdbebendienst wurde es schwach verspürt. Schäden sind auch dieses Mal keine zu erwarten. Schon in der Nacht auf Donnerstag hatte es im Dreiländereck Tirol, Bayern und Salzburg zwei Erdbeben gegeben, und zwar in den Stärken von 2,2 und 3,3.

Wie berichtet, wurde seit 9. Jänner eine Serie von kleineren, aber auch größeren und spürbaren Erdbeben im Gebiet um St. Johann in Tirol registriert. Am Donnerstag und Freitag in der Früh waren die Erschütterungen aber besonders stark zu spüren.