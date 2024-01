Auto streifte Fußgängerin: Frau landete schwer verletzt im Graben, Lenker fuhr davon

Achenkirch – Schwer verletzt worden ist am Donnerstagnachmittag eine 62-jährige Fußgängerin bei einem Unfall in Achenkirch. Die Ukrainerin spazierte gegen 17.35 Uhr die Achenseestraße entlang, um bei strömendem Regen eine Bekannte bei einer nahegelegenen Bushaltestelle abzuholen. Dort kam sie jedoch nicht an. Die Frau wurde von einem vorbeifahrenden Auto gestreift. Der Lenker oder die Lenkerin fuhr weiter.