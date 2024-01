Arnie versteigerte „Zoll-Uhr" auf Charity-Dinner im Stanglwirt um 270.000 Euro

Der Erlös der berühmt gewordenen Luxusuhr wird der Schwarzenegger Climate Change Initiative zugute kommen.

Going am Wilden Kaiser – Die berühmt gewordene „Luxusuhr", deretwegen Arnold Schwarzenegger beim Münchner Zoll Probleme bekommen hatte, ist Donnerstagabend bei seiner Klima-Charity-Auktion samt Dinner beim Stanglwirt in Going um sage und schreibe 270.000 Euro für den guten Zweck ersteigert worden.

Unterdessen machte „Arnie" beim Dinner in einer Rede in bewährter Manie Witze über den Vorfall: „Ich war in Handschellen, aber weil ich eine heiße Nacht mit meiner Freundin Heather hatte". Und nicht wegen des Vorfalls am Münchner Zoll. Aber – so Schwarzenegger – eine Beamtin beim Münchner Zoll habe ihm wegen der Uhr tatsächlich Handschellen anlegen wollen.

Er habe ihr geantwortet: „Normalerweise zahle ich 500.000 Dollar für so was." Es sei jedenfalls eine „wilde Erfahrung" gewesen, berichtete der 76-Jährige, der die Rede im Stanglwirt an dieser Stelle auf Englisch hielt. Die Beamten hätten auch nach einer zweiten Uhr gesucht, aber sie nicht finden können. „Und ich kann euch sagen warum: Ich kann mich heute nicht niedersitzen", spielte der Hollywoodstar auf ein besonderes, intimes „Versteck" an.

Alle Exponate bei der Versteigerung brachten übrigens zusammengerechnet 1,31 Millionen Euro ein, wie eine Sprecherin der „Schwarzenegger Climate Initiative" der APA mitteilte. Der ursprüngliche Rufpreis der in Schwarzeneggers Privatbesitz stehenden Uhr waren 50.000 Euro gewesen. Die „Steirische Eiche" hatte zuvor zusammen mit Freundin Heather Milligan mit Siegerlächeln im Blitzlichtgewitter am Red Carpet gebadet – und damit die Hahnenkamm- Society-Festspiele eröffnet. Ein Mitgrund für die gute Laune: Ebenjene Luxusuhr der Marke Audemars Piguet, die "Arnie" nach Going "rettete", um sie dort versteigern zu lassen. Mit Erfolg, wie sich herausstellte. (APA)