Triple startet mit Bullenrodeo: „Jedes Spiel ist jetzt ein Play-off-Spiel"

Crunch Time in der Tiwag-Arena: Im engen Kampf um die Top sechs bitten die Innsbrucker Haie heute (19.15 Uhr) im Westderby Salzburgs Bullen zum Tanz.

Innsbruck – Die Haie sind on fire. Acht der letzten zehn Partien in der ICE Hockey League wurden gewonnen, sieben von neun seit der Trennung von Brady Shaw (22.12.) und fünf von sechs im neuen Kalenderjahr. Jetzt wartet im Kampf um die direkte Play-off-Teilnahme (Top sechs) ein wichtiges Heim-Triple gegen Salzburg (heute), Linz (Sonntag, 17.30 Uhr) und Bozen (Dienstag, 19.15 Uhr), nachdem die Haie in den vergangenen Wochen viel Auswärtsstärke bewiesen haben.

„Jedes Spiel ist jetzt ein Play-off-Spiel. Wir stehen in den Top sechs und sollten jetzt die Top drei jagen. Das ist das Mindset, das wir zu dieser Zeit des Jahres in uns tragen sollten“, will Cheftrainer Mitch O’Keefe Wechsel für Wechsel und Spiel für Spiel positiv nur nach vorne schauen. Im Wissen, dass sich heute der Meister auftürmt, bei dem zwar gewisse Spieler wie der Tiroler Ex-Hai Mario Huber mit dem eigenen Scoring kämpfen, der aber dennoch Zweiter in der Liga ist: „Es läuft nicht jedes Jahr für jeden gleich. Aber wir haben sie zweimal in drei Partien geschlagen, das wollen sie sicher korrigieren. Sie haben immer eine hervorragende Arbeitsmoral und viele erfahrene Spieler in ihren Reihen, die die Dinge in die richtige Richtung lenken können. Außerdem ist es ihr Anspruch, Erster zu sein“, weiß O’Keefe, wie schwer die Aufgabe wird. Auch Super-Mario Huber trifft aus Erfahrung gegen seinen Ex-Club besonders gerne.

Aber auch der Kader der Haie ist in dieser Saison tiefer geworden. Daran hat Rückkehrer Zach Magwood seinen Anteil. Nach der überraschenden Entlassung von Brady Shaw ist es laut O’Keefe wichtig gewesen, rasch einen guten Typen, den man kennt, in die Kabine zu bringen. Und das sei Magwood definitiv: „Jeder mag ihn. Er gibt uns Tiefe und Scoring-Qualität in der dritten Linie, macht seinen Job bislang sehr gut.“

Magwood hält nach fünf Einsätzen bei ebenso vielen Scorerpunkten („so weit, so gut“) und hat beim 4:3-Auswärtssieg in Wien nach feinem Assist von Corey Mackin erstmals getroffen, da sei ihm „ein Stein von Herzen gefallen“. Am Anfang sei es „seltsam“ gewesen, wieder in die HCI-Kabine zu marschieren, nach gefühlt zehn Minuten war er aber wieder „zu Hause“. Und seinen neuen und alten Teamkollegen streut der 25-jährige Kanadier vor dem Westderby Rosen: „Der skill level in diesem Team mit den neuen Imports ist unglaublich. Und alle, die ich schon von meiner ersten Zeit in Innsbruck kenne, haben sich stark verbessert.“